VIER Scorerpunkte: ER rasiert komplett

Florian Wirtz war beim 5:1-Sieg von Bayer 04 Leverkusen gegen Qarabag der überragende Mann. Hier erfährst du mehr.

Drei Vorlagen und ein Tor - das sind die überragenden Stats von Florian Wirtz am Donnerstagabend in der Europa League gewesen. Dabei erlebte der 20-Jährige gegen den Club aus Aserbaidschan einen fliegenden Start. Bereits nach vier Minuten knipste er zum 1:0 für die Werkself. Die Treffer zwei, drei und vier von Bayer 04 legte er auf. Gerade die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:1 durch Alejandro Grimaldo (29. Min) war richtig stark. Der deutsche Nationalspieler marschierte in die Box, wackelte einen Gegenspieler aus und legte mustergültig für Vollstrecker Grimaldo auf.

Auch Freiburg und Frankfurt erfolgreich

Es war ein guter Abend für den deutschen Fußball. Freiburg gewann in der Europa League mit 3:1 gegen Backa Topola aus Serbien. Der MVP hier war Vincenzo Grifo, der alle drei Freiburger Tore machte. Die Frankfurter Eintracht feierte gegen Helsinki ein echtes Schützenfest in der Conference League. Die SGE gewann vor heimischer Kulisse 6:0. Der Erfolg wurde natürlich mit der Kurve gefeiert:

