50.000! So viele unbegleitete Geflüchtete werden vermisst

Die Behörden in Europa wissen nicht, was mit etwa 50.000 Kindern und Jugendlichen passiert ist, die sich ursprünglich in staatlicher Obhut befunden haben. Das Journalisten-Netzwerk „Lost in Europa" berichtet, dass allein in Österreich und Italien je 20-tausend Minderjährige als verschwunden gelten.

Es wird befürchtet, dass sie Opfer von Ausbeutung und sexueller Gewalt geworden sein könnten.

Die EU-Asylreform soll dafür sorgen, dass minderjährige Geflüchtete in der EU besser registriert und betreut werden.