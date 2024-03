Zum ersten Mal! Hier leuchtet die Stadt während des Ramadan

Während des Fastenmonats wird ein Teil der Fußgängerzone einer Stadt in Deutschland geschmückt sein.

Und zwar in Frankfurt am Main. Das hat die Stadt angekündigt. In der als "Freßgass" bekannten Straße in der Innenstadt sollen während des Ramadan leuchtende Halbmonde, Sterne und Fanoos-Laternen hängen. Laut der Stadtverwaltung wird es auch einen "Happy Ramadan"-Schriftzug geben.

Die "BILD" berichtet, dass Frankfurt die erste Stadt in ganz Deutschland sei, die eine solche Ramadan-Beleuchtung aufhängt. Der Fastenmonat beginnt am Abend des 10. März und geht bis zum 9. April.

Deshalb hängt Frankfurt die Ramadan-Beleuchtung auf

Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner sagte, dass sie sich freue, dass "die Friedenszeichen des Ramadans in unserem Frankfurt sichtbar sind und gelebt werden". Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg erklärte, dass die Beleuchtung außerdem auch ein Zeichen gegen "antimuslimischen Rassismus und auch gegen Antisemitismus" seien sollen.

