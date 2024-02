Polizei: Stadt wird mit Kokain und Crack "überschwemmt"

Polizei und Drogenhilfe: So ist die Drogenszene in Freiburg

Das Kokain wird immer reiner, günstiger und ist leicht verfügbar, bestätigt auch die Drogenhilfe. Mit dem Kokain taucht auch immer mehr Crack in Freiburg auf. Die Konsumenten fragen deutlich häufiger nach Natron. Damit wird Kokain zu Crack aufgekocht. Der Verkauf von Crackpfeifen steige rasant. Die Folge: wegen der aufputschenden Wirkung und der kurzen Halbwertszeit werde die Stimmung in der Szene aggressiver. Um Drogensüchtige vor Überdosierungen zu schützen, wird nun am Donnerstag ein Konsumraum am Colombipark eröffnet. Dort können die Abhängigen unter medizinischer Aufsicht Drogen nehmen. Man erhofft sich mehr Kontakt in die Szene und Aufklärung. Es ist erst der 2. Konsumraum in ganz Baden-Württemberg nach Karlsruhe.