⚠️ Warnung - so gefährlich ist Lachgas!

Lachgas wird als Partydroge missbraucht. Aber: Immer mehr Leute bekommen offenbar schwere Schäden davon.

Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Die Zeitung hat mit dem Arzt einer Klinik gesprochen. Der sagt, dass immer mehr Menschen zum Teil nicht heilbare Nerven- und Rückenmarksschäden von Lachgas bekommen. Die Betroffenen seien fast immer zwischen 18 und 30 Jahren alt.

Neulich wurde ein junger Mann in die Notaufnahme gebracht, gestützt von zwei Angehörigen, der gar nicht mehr alleine laufen konnte. Er wird vermutlich sein Leben lang unter Nervenschäden leiden.

Arzt warnt: Immer mehr junge Menschen mit Lachgas-Vergiftung Dauer 0:24 min Immer mehr junge Menschen fügen sich einem Experten zufolge erhebliche Schäden mit Lachgas zu. Das berichtet der Kölner Stadtanzeiger und zitiert dafür einen Neurologen.

Diese Folgen kann Lachgas-Konsum haben!

Lachgas verursacht kurzzeitig ein Gefühl von Euphorie und Entspannung. Der Arzt warnt aber davor, dass vielen die gesundheitlichen Folgen nicht bekannt sind.

Lachgas kann Erbrechen, Angstzustände oder Ohnmacht auslösen.

Außerdem schädigt es das Knochenmark und zerstört den Schutz um die Nervenbahnen. Das kann zu Koordinationsstörungen führen oder sogar zu einer Querschnittslähmung.

Es können auch Schäden am Gehirn entstehen, weil das Hirn nicht mit genug Sauerstoff versorgt wird.

Welche Folgen Lachgas haben kann, erfährst du hier:

Lachgas: So schlimm rutschte Haftbefehl in die Sucht

Wegen Lachgas: Capital Bra brauchte einen Rollstuhl

Haftbefehl warnt vor dem Konsum von Lachgas. Viele fordern in Deutschland strengere Regeln oder sogar ein Verbot. In anderen Ländern gibt es das schon - zum Beispiel in Großbritannien, den Niederlanden und Dänemark.

Hier bekommst du Hilfe bei Sucht- oder Drogenproblemen Dir selbst oder deinen Freundinnen und Freunden geht es wegen Drogen nicht gut? Jetzt kann professionelle Hilfe wichtig sein. Hier kannst du dich anonym und kostenfrei melden: Telefonseelsorge: 0800 1110 111 oder 0800 1110 222 oder über den Chat

oder oder über den Chat Nummer gegen Kummer: Kinder und Jugendtelefon 116 111

Informationstelefon zur Suchtvorbeugung: 0221 89 20 31

Das Deutsche Rote Kreuz berät Angehörige von Betroffenen unter 06062 607 67, erreichbar Freitag bis Sonntag und an gesetzlichen Feiertagen in der Zeit von 8 bis 22 Uhr

