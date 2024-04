Wohnungen nur für Azubis? Hier gibts die bald!

Die Mieten in Städten sind für Auszubildende häufig kaum zu bezahlen. Die Stadt Freiburg will das jetzt ändern.

In Freiburg wird ein Wohnheim nur für Azubis gebaut. Dafür zahlt die Stadt 24 Millionen Euro. Auch das Land Baden-Württemberg finanziert das Projekt mit. Die Stadt sagt, so ein Projekt gibt es zum ersten Mal in Baden-Württemberg und vielleicht sogar in Deutschland.

So soll das Wohnheim in Freiburg aussehen:

Gebaut wird im Freiburger Stadtteil Landwasser.

Das Gebäude soll 89 Wohnungen bekommen.

Es sollen 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen entstehen.

In das Wohnheim dürfen nur Azubis ab 18 Jahren einziehen.

Warum baut die Stadt ein Wohnheim?

Grund für den Bau ist der Wohnungsmangel in der Stadt. Immer wieder haben sich Arbeitgeber und Unternehmen an die Stadt gewandt, weil sie keine Wohnungen für ihre Azubis finden, die diese auch bezahlen können. Weil Unternehmen dringend Nachwuchs und Fachkräfte suchen, ist es besonders wichtig, ihnen Wohnungen anbieten zu können.

