Svenssons emotionaler Rücktritt: "Einmal Mainzer, immer Mainzer"

Der schlechteste Saisonstart in der Geschichte des FSV Mainz 05 hat Konsequenzen: Bo Svensson macht nicht mehr weiter.

Der Cheftrainer ist ein echtes Mainzer Urgestein. Sieben Jahre war der Däne Spieler beim FSV. Danach trainierte er die U17, die U19 und seit Anfang 2021 die Profis. Jetzt der Rücktritt und eine emotionale Videobotschaft an die Fans:

Svensson, den die Zeit in Mainz nach eigener Aussage für immer prägen wird, rief die Fans außerdem dazu auf, hinter dem Team zu stehen, um den Klassenerhalt in der Bundesliga zu schaffen. Sein Statement:

Und mir ist wichtig zu sagen, dass die Mannschaft euch mehr denn je braucht. Mehr denn je brauchen wir diesen Zusammenhalt, den ich 16 Jahre auch gelernt habe.

Sportvorstand Christian Heidel sagte zum Rücktritt von Svensson:

Mainz 05 verdankt Bo sehr viel, vor allem, dass wir heute überhaupt noch in der Bundesliga spielen.

Svensson hatte die Mainzer Profis zur Rückrunde der Saison 2020/2021 übernommen. Damals stand das Team mit nur sieben Punkten auf einem Abstiegsplatz. Zehn Punkte waren die Mainzer von einem Nichtabstiegsplatz entfernt. Svensson holte mit der Mannschaft in der Rückrunde 32 Punkte und sicherte so den Klassenerhalt.

Bundesliga-Schlusslicht: Beim FSV Mainz 05 läuft's nicht

Der Rücktritt von Svensson kam am Donnerstag einen Tag nach dem Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal bei Zweitligist Hertha BSC (0:3). Mainz ist in der Liga nach neun Spieltagen noch ohne Sieg. Am Samstag spielen die Mainzer gegen RB Leipzig. Im Spiel wird sich der U23-Trainer Jan Siewert um die Mannschaft kümmern. Er übernimmt zunächst das Traineramt des Mainz 05.