Mainz 05 nimmt Anwar El Ghazi vom Platz: Das ist der Grund

Der Fußballer hat sich zum Palästina-Israel-Konflikt geäußert. Die genauen Worte gehen für seinen Klub aber gar nicht.

Mainz 05 wird deutlich, wenn es um einen mittlerweile gelöschten Post von Anwar El Ghazi geht:

Mainz 05 respektiert, dass es unterschiedliche Perspektiven auf den seit Jahrzehnten währenden, komplexen Nahost-Konflikt gibt. Der Verein distanziert sich jedoch deutlich von den Inhalten des Posts, da dieser nicht mit den Werten unseres Klubs einhergeht.

Ergebnis: Der Klub stellte den Fußballer frei und gab das auch über Insta bekannt. Dort wurde diese Entscheidung zum Teil heftig kritisiert - womöglich zu heftig. Denn Instagram hat den Account des Bundesligisten FSV Mainz 05 am Mittwoch Mittag deaktiviert. Eine Sprecherin glaubt, dass der Beitrag des Vereins so oft gemeldet wurde, dass das Profil automatisch deaktiviert wurde.

Was hat Anwar El Ghazi gepostet?

Der 28-Jährige hatte am Sonntag mehrere Insta-Posts geteilt. In einem hieß es unter anderem: "From the river to the sea, Palestine will be free." Gemeint damit ist, dass sich Palästina vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer ausdehnen soll. Was würde das bedeuten? Dass Israel von der Landkarte verschwindet - also überhaupt nicht mehr da sein darf. Der Post wurde später wieder gelöscht. FYI: Palästina wird nicht von allen Nationen als unabhängiger Staat anerkannt - dazu gehört auch Deutschland.

"I stand with Palestine"

Außerdem hatte der Fußballer ein Profilbild, auf dem zu lesen war "I stand with Palestine". In einem Post seiner Frau, den El Ghazi teilte, war er mit seinem Sohn zu sehen. Der Text dazu: "Gestern lief ich mit Malik durch die Stadt und er hörte das Geräusch eines Flugzeugs. Daraufhin sagte er: Flugzeug. Alles, woran ich denken konnte, war, wie dankbar ich bin, dass mein Baby das Geräusch eines Flugzeugs und nicht Bomben hörte. Das ist ein Geschenk, denn keine Regierung tut etwas, um Israel zu stoppen."

Anwar El Ghazi ist mit seinem Post kein Einzelfall im deutschen Fußball