The Game Awards 2023: Das sind die besten Spiele

In der Nacht wurden die Game Awards 2023 verliehen. Welche Games einen Preis gewonnen haben, checkst du hier.

Zum 10. Mal sind die Game Awards in Los Angeles verliehen worden. Es ist eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Gaming-Branche. Die Awards wurden in 30 verschiedenen Kategorien vergeben. Als "Spiel des Jahres 2023" wurde Baldur‘s Gate 3 ausgezeichnet.

Du zockst lieber am Smartphone? Dann interessierst du dich vielleicht für das "Mobile Game des Jahres". In dieser Kategorie wurde das Spiel Honkai: Star Rail ausgezeichnet.

Außerdem wurden Preise in vielen anderen Kategorien vergeben. Das sind die Gewinner:

Beste Game Direction: Alan Wake 2

Alan Wake 2 Beste Story: Alan Wake 2

Alan Wake 2 Beste Art Direction: Alan Wake 2

Alan Wake 2 Bester Soundtrack und Musik: Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI Bestes Audio-Design: Hi-Fi Rush

Hi-Fi Rush Beste Performance: Neil Newbon in Baldur‘s Gate 3

Neil Newbon in Baldur‘s Gate 3 Innovation im Bereich Barrierefreiheit: Forza Motorsport

Forza Motorsport Games for Impact: Tchia

Tchia Bestes Ongoing-Spiel: Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 Bester Community-Support: Baldur‘s Gate 3

Baldur‘s Gate 3 Bestes Indiespiel: Sea of Stars

Sea of Stars Bestes Indiedebüt: Cocoon

Cocoon Bestes VR/AR-Spiel: Resident Evil Village VR Mode

Resident Evil Village VR Mode Bestes Action-Spiel: Armored Core VI: Fires of Rubicon

Armored Core VI: Fires of Rubicon Bestes Action-Adventure-Spiel: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Bestes Rollenspiel: Baldur‘s Gate 3

Baldur‘s Gate 3 Bestes Fighting Game: Street Fighter 6

Street Fighter 6 Bestes Familienspiel: Super Mario Bros.

Super Mario Bros. Bestes Sim/Strategiespiel: Pikmin 4

Pikmin 4 Bestes Sport/Rennspiel: Forza Motorsport

Forza Motorsport Bestes Multiplayer-Spiel: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 Beste Adaption: The Last of Us

The Last of Us Am meisten erwartetes Spiel: Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Rebirth Content Creator des Jahres: IronMouse

Was sind die The Game Awards? Bei den The Game Awards werden Games, Entwickler und E-Sportler in insgesamt verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Darunter das "Spiel des Jahres", "Bestes Rollenspiel" oder "Bestes Audio-Design". Die Nominierungen stammen von einer Jury aus über 100 Medienhäusern und Influencern aus der ganzen Welt. Die Sieger wurden durch die Jury sowie ein Fan-Voting ermittelt.

Auch im Bereich eSports gab es Preise zu gewinnen:

Bestes eSports-Spiel: Valorant

Valorant Bestes eSports-Athlet: Lee "Faker" Sang-hyeok – League of Legends

Lee "Faker" Sang-hyeok – League of Legends Bestes eSports-Team: JD Gaming – League of Legends

JD Gaming – League of Legends Bester eSports-Coach: Christine "Potter" Chi: Evil Geniuses – Valorant

Christine "Potter" Chi: Evil Geniuses – Valorant Bestes eSports-Event: 2023 League of Legends World Championship

Hier könnt ihr euch die ganze Show noch mal angucken:

2022 wurde "Elden Ring" das beste Videospiel des Jahres. Das Open-World-Spiel aus Japan hatte Preise in mehreren Kategorien abgeräumt.