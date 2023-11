LoL Worlds 2023: T1 ist das beste Team der Welt

Die Koreaner haben die "League of Legends"-Weltmeisterschaft gewonnen. Der Gegner im Finale war chancenlos.

T1 gewann im Finale der LoL Worlds 3:0 gegen Weibo Gaming aus China - vor einem Rekordpublikum. Rund sechs Millionen Fans hatte den Stream am Sonntag auf Twitch und YouTube angeschaut. Das ist ein neuer Rekord für ein eSport-Event.

WORLD CHAMPIONS. pic.twitter.com/MJS1RP5iJr

League of Legends: So lief das Finale

T1 dominierte die Serie. Besonders deutlich wurde das im zweiten Spiel. T1 sicherte sich nach nur 30 Minuten die 2:0-Führung. Im dritten Spiel konnte das Team aus China zwar noch gute Aktionen bringen, hatte aber keine Chance mehr. T1 machte den Sieg nach knapp zweieinhalb Stunden perfekt.

The #Worlds2023 Finalists 📸🫰 pic.twitter.com/ed9in2ozcE

🏆 @T1LOL ARE THE 2023 WORLD CHAMPIONS! 🏆 pic.twitter.com/Ixovr818cs

Die Team aus Korea bekommt für den Sieg umgerechnet rund 400.000 Euro. Im Fokus stand vor allem der "untötbare Dämonenkönig" Faker, der Midlaner von T1. Für ihn ist es schon der vierte WM-Titel. Zum MVP wurde T1-Toplaner Zeus gekürt.

Hier gibts die Highligts der Finalrunde:

Wie geht es mit T1 weiter?

Das ist gerade noch unklar. Es gibt Gerüchte, dass das Finale der letzte Auftritt des Teams in dieser Besetzung war. Bestätigte Infos dazu gibt es aber noch nicht. Übrigens: Am 9. Dezember kommt T1 nach Deutschland. Der Weltmeister spielt dann in Berlin gegen das deutsche Team NNO.

