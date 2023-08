Gamescom Opening Night: GTA-Flitzer und Call of Duty Gameplay

Zum Start der Gaming-Messe crashte der GTA-Flitzer die Bühne von Moderator Geoff Keighley. Hier siehst du das Video.

Keighley kam für einige Sekunden aus dem Konzept. Das nutzte der GTA-Flitzer, der schon am Sonntag den Fußballtalk "Doppelpass" auf Sport1 crashte, um wieder daran zu erinnern, dass er gerne GTA 6 zocken möchte:

GTA 6 anyone? #Gamescom pic.twitter.com/l5Inz0sp3D

Zu dem Spiel gibt es immer noch keine offiziellen Infos von Rockstar Games. Btw: Wer der Flitzer ist und was er sich von seinen Auftritten konkret erhofft, weiß man nicht.

Neun Minuten Modern Warfare 3

Bei der Opening Night gab es für Fans von Call of Duty zum ersten Mal ein wenig Gameplay zu Modern Warfare 3, das am 10. November erscheint. Darin zu sehen ist ein Teil einer Mission aus der Einzelspielerkampagne, bei der in das Gefängnis von Verdansk eingedrungen werden muss: