Bahnstreik ab Donnerstagabend!

Die Gewerkschaft GDL hat kurzfristig einen Streiktag angekündigt. Hier checkst du, wann du noch fahren kannst.

Der Streik beginnt am Donnerstag um 22 Uhr für den Personenverkehr und endet am Freitag um 22 Uhr wieder. Betroffen sind Fern-, Regionalzüge und teilweise auch S-Bahnen.

Warum will die Gewerkschaft GDL streiken?

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will bessere Arbeitsbedingungen und Gehälter für ihre Mitglieder rausholen. Bei diesem Streik geht es wohl besonders darum, dass die Bahn die Arbeitszeit der Mitarbeiter nicht senken will. Der Bahn Personalvorstand Martin Seiler reagiert so: "Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel ist verantwortungslos und egoistisch." Anstatt zu verhandeln, streike die Lokführergewerkschaft "für unerfüllbare Forderungen. Das ist absolut unnötig."

Das fordert die GDL:

Wochenarbeitszeit soll bei vollem Lohnausgleich von 38 Stunden auf 35 Stunden sinken

555 Euro mehr Lohn

3.000 Euro Inflationsprämie

Laufzeit von einem Jahr

Die Bahn bietet bisher:

elf Prozent mehr Lohn

Inflationsprämie von bis zu 2.850 Euro

Laufzeit von zwei Jahren und acht Monaten

#GDLStreik vom 07.12.2023, 22 Uhr bis 08.12.2023, 22 Uhr. Die #DB geht von massiven Auswirkungen des GDL-Streiks auf den Bahnbetrieb aus. Wir werden so schnell und umfassend wie möglich informieren:https://t.co/l6EQ1Lspod #Streik pic.twitter.com/CjuvV8Qtgc

Hier kannst du checken, ob dein Zug fährt!

Welche Rechte hast du bei einem Bahnstreik?

Wenn du schon ein Ticket gebucht hast, deine Reise wegen des Streiks aber verschieben musstest, dann ist das kein Problem. Die Zugbindung ist aufgehoben. Du kannst also zum Beispiel einen Zug nehmen, der zu einer anderen Zeit oder sogar an einem anderen Tag fährt. Wenn du nicht fährst, kannst du dir das Geld für das Ticket auch zurückbezahlen lassen.

