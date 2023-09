Frau bekommt Baby auf Jahrmarkt 🤱​

Es gibt Orte, die wohl besser geeignet sind, um Mutter zu werden. Doch eine Frau in Luxemburg hatte keine andere Wahl.

Eine Frau hat am Samstagabend auf dem größten Volksfest Luxemburgs ein Kind zur Welt gebracht. Offenbar kam das Ganze so unerwartet und ging so schnell, dass das Baby schon geboren war, als die Feuerwehr zur Hilfe eintraf. Ein ehrenamtlicher Ersthelfer habe die Frau betreut, berichtet die luxemburgische Tageszeitung "L'essentiel".

Baby auf Volksfest gekriegt: Frau geht es gut

Es war eine "unerwartete Geburt", sagte ein Feuerwehrsprecher. Mutter und Kind gehe es demnach gut. Die beiden seien zusammen mit einem Arzt des Rettungsdienstes in die Klinik gebracht worden.

