Geheimkonzert: So motiviert Kontra K das DFB-Team

Kleiner Motivationsschub für Deutschland vor dem EM-Achtelfinale gegen Dänemark gefällig? Kein Problem für Kontra K.

Sein Song "Erfolg ist kein Glück" ist so etwas wie die inoffizielle Motivationshymne für das deutsche EM-Team. Und genau den Track hat der Rapper am Donnerstagabend für die National-Elf im DFB-Quartier performt, wie der DFB bestätigte. Zuerst berichtete die "Bild". Dass Bundestrainer Julian Nagelsmann ein Fan von dem Kontra-K-Song ist, hat er schon in früheren Interviews gesagt.

Kontra-K Song: Vor jedem Spiel für die deutsche Mannschaft

"Erfolg ist kein Glück" läuft vor jedem Spiel in der Kabine und auch im Stadion - denn auch bei den meisten Spielern kommt der Song gut an. Deshalb wird er auch beim Aufwärmen zum Achtelfinale in Dortmund zu hören sein.

Rapper Kontra K gibt Konzert im DFB-Camp Dauer 1:33 min Rapper Kontra K gibt Konzert im DFB-Camp

Insgesamt hat Kontra K rund eine Dreiviertelstunde für die Spieler und Betreuer performt. Er selbst hat auf Insta eine kurze Story veröffentlicht, wie er mit dem Fahrrad im Team-Camp unterwegs ist.

Auch er macht Stimmung, wenn's um die EM geht: