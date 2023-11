Generation Alpha: Darum hat Gen Z kein Bock auf die "iPad-Kinder"

Die Gen Alpha ist die erste Generation, die komplett mit Smartphones, Algorithmen und Künstlicher IntelIigenz aufwächst.

Deshalb fürchten sich Teile der Generation Z - meistens sind damit die Jahrgänge 1995 bis 2009 gemeint - vor den nachfolgenden Generationen. Auf TikTok gehen Videos viral, in denen die Gen Alpha als "iPad-Kinder" bezeichnet wird. Glaubt man den Videos, hängen die Kinder nur an Bildschirmen, egal ob zu Hause oder im Restaurant. Sie hätten kein Interesse am Real Life - ein "Albtraum".

Das ist die Generation Alpha Menschen aus der Generation Alpha sind laut einer Forschung des "WDR Innovation Hubs" ungefähr zwischen 2010 und 2024 geboren und sind die erste Generation, die komplett mit digitaler Technologie, Vernetzung und Algorithmen aufwächst. Die Generation geht deshalb ganz anders mit Technologie um als die Vorgänger. Das zeigt sich, wenn Gen-Alpha-Kinder zum Beispiel versuchen, in einer Zeitschrift mit den Fingern zu zoomen. Für die Kinder verschwimmen die echte und die virtuelle Realität mehr, sie wechseln nicht bewusst zwischen den Welten. Das bedeutet, dass die Generation Alpha vollständig vernetzt sein wird und sich trotzdem weniger mit Freundinnen und Freunden trifft. Obwohl alle vernetzt sind, könnten also mehr Menschen einsam sein. Die Generation Alpha wird außerdem in der westlichen Welt sehr wohlhabend aufwachsen, aber große Ängste in Bezug auf unseren Planeten haben. Neben dem Bewusstsein für Nachhaltigkeit wird die Generation Alpha auch mehr Bewusstsein für Diversität entwickeln als die Generationen davor.

"Gen Z, bitte zieht keine iPad-Kinder groß!"

Der TikToker gabesco ruft deshalb in einem Video mit fast 5 Millionen Views die Gen Z dazu auf, keine "iPad-Kinder" groß zu ziehen. Andere TikToker schließen sich an oder berichten von eigenen Erfahrungen mit der Mediennutzung als Kind. Neben der Bildschirmzeit warnen sie auch vor den Inhalten, die Kinder so schon sehr früh zu sehen bekommen könnten. Eltern von "iPad-Kindern" sollten deshalb darauf achten, dass die Kinder weniger Zeit vor Screens verbringen, heißt es in den Videos.

Sollten Eltern auf die Bildschirmzeit ihrer Kinder achten?

Eine klare Antwort darauf gibt es nicht, viele Studien haben aber gezeigt: Wer viel Zeit vor Bildschirmen verbringt, schläft schlechter. Eine Studie aus Kanada hat 2019 ergeben, dass sich sehr junge Kinder mit hoher Bildschirmzeit eher schlechter entwickeln als andere. Die American Academy of Pediatric - die größte US-amerikanische Organisation für Kinder- und Jugendmedizin - sagt allerdings, es gibt nicht genug Beweise dafür, dass die Bildschirmzeit schädlich für Kinder ist. Vielmehr sollten Eltern darauf achten, welche Inhalte die Kinder konsumieren.