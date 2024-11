In der Hauptstadt Tiflis ist es sogar zu Ausschreitungen gekommen, bei denen Menschen verletzt wurden.

Weil die georgische Regierung nicht mehr mit der EU über einen Beitritt verhandeln will, sind am Donnerstagabend Menschen in mehreren Städten Georgiens auf die Straßen gegangen. Mindestens 18 Polizisten und eine noch nicht bekannte Zahl an Demonstrierenden sollen bei den Protesten in Tiflis verletzt worden sein, wie verschiedene Medien berichten. Die Polizei in Tiflis setzte Pfefferspray und Wasserwerfer gegen die Teilnehmenden der Demo ein. Einige Demonstranten haben laut georgischen Medien auch von Gummigeschossen berichtet.

Nach Absage an EU: So liefen die Proteste in Georgien Dauer 1:09 min Am Abend sind in Georgiens Hauptstadt Tiflis tausende Menschen gegen eine Ankündigung von Regierungschef Irakli Kobakhidse auf die Straße gegangen: Er hatte erklärt, den geplanten EU-Beitritt des Landes zu verzögern. Die Demonstrierenden versammelten sich unter anderem vor dem Parlamentsgebäude in Tiflis und blockierten damit die wichtigste Straße der Stadt.

Warum will Georgien nicht mehr über den EU-Beitritt verhandeln?