Fake News! Zelda kommt erstmal nicht ins Kino

Zuletzt gab es Gerüchte um einen kommenden Zelda-Kinofilm. Jetzt hat sich der Chef von Illumination dazu geäußert.

Vor wenigen Wochen wurde "Der Super Mario Bros. Film", der von Illumination zusammen mit Nintendo produziert wurde, ein Riesenerfolg an der Kinokasse: Weltweit hat der Film schon mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar eingespielt - das sind rund 1,2 Milliarden Euro. Dann gab es Gerüchte, dass Illumination schon an der nächsten Videospiele-Verfilmung arbeiten würde - nämlich an einem Zelda-Kinofilm.

Illumination-Chef macht keine Hoffnungen

Im Interview mit der US-amerikanischen News-Seite "TheWrap" hat Illumination-Chef Chris Meledandri klar gemacht: Ein Zelda-Film ist nicht geplant! Zu den Gerüchten um Zelda sagt er:

Ich weiß nicht, woher das kommt.

FYI: Meledandri ist nicht nur Chef von Illumination - er sitzt auch im Aufsichtsrat bei Nintendo. Es scheint also, dass weder Nintendo, noch Illumination aktuell an einem Zelda-Film arbeiten würden.

Kommt stattdessen "Super Mario 2"?

Anders als bei Zelda ist es sehr wahrscheinlich, dass "Der Super Mario Bros. Film" eine Fortsetzung bekommt. Das hat zuletzt Chris Pratt, die Stimme von Mario im Original-Film, in einem Interview mit "Entertainment Tonight" ("ET") angedeutet. Aktuell würde man wegen des Autorenstreiks in den USA nicht intensiv am Film arbeiten. Aber:

Sobald die Verhandlungen abgeschlossen sind und die Autoren sich gut fühlen, ist es an der Zeit, darüber zu sprechen, wie es weitergehen soll.

Hast du schon das neue Zelda-Game angezockt?