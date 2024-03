Koblenz: Gesundes Essen umsonst für Azubis

Para yok? Kein Problem: In der Mensa der Handwerkskammer Koblenz ist jetzt alles, was kein Fast Food ist, gratis.

Im Berufsbildungszentrum der HwK Koblenz ist schon seit fünf Jahren Wasser kostenlos, zuckerhaltige Getränke sind dafür teurer. Aber: Das war nur der erste Schritt, die Gesundheit und die Ernährung der Azubis positiv zu beeinflussen.

80 Prozent der Azubis nutzen das Angebot

Jetzt gibt es nicht mehr nur die normale Imbisstheke, an der man das Standard-Kantinen-Essen wie Currywurst, Burger und Pommes bekommt. Das neue Konzept: Eine Theke, an der gesündere Alternativen angeboten werden und die Azubis sogar ohne Para in der Tasche eine vollwertige Mahlzeit bekommen.

Das verspricht sich die HwK sich von dem Projekt für die Azubis:





Die Handwerkerinnen und Handwerker sollen auch im Alter noch fit bleiben

Weniger fettiges und hoch verarbeitetes Essen in den Pausen

Interesse an neuen Gerichten wecken

Auch mal vegetarische Gerichte probieren

Günstiger Zugang zu gesunder Ernährung trotz Azubi-Gehalt

