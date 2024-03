Energydrinks erst ab 16?

Unter anderem das hat eine Gruppe von Experten und Bürgern vorgeschlagen. Heute diskutiert der Bundestag darüber.

Der Bürgerrat Ernährung hat insgesamt neun Empfehlungen an den Bundestag übergeben:

Der Bürgerrat hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass Energydrinks künftig erst ab 16 Jahren gekauft werden können. Auf der Packung sollen auch Warnhinweise stehen, die über gesundheitliche Risiken informieren.

Außerdem fordert der Rat kostenlose Mittagessen in Kitas und Schulen.

Der Rat will auch, dass die Mehrwertsteuer auf unter anderem Obst und Gemüse in Bio-Qualität wegfällt.

Die kompletten Empfehlungen kannst du hier checken:

Was ist der Bürgerrat Ernährung? Der Bundestag hat den Bürgerrat Ernährung eingesetzt. Dafür wurden Menschen aus Deutschland ausgelost, die zusammen Empfehlungen zum Thema Ernährung an die Politiker abgeben. Ein Ziel des Ganzen: die Politik mehr mit der Bevölkerung zu connecten.

Empfehlungen des Bürgerrats: Wie gehts jetzt weiter?

Heute spricht der Bundestag zum ersten Mal über die Vorschläge. Wichtig: Die neuen Empfehlungen sind nicht bindend. Was und welche Maßnahmen am Ende umgesetzt werden, ist also bisher absolut nicht safe.

In welchen Land Energiedrinks für Jugendliche schon verboten sind, steht hier:

