Schon mal eine Giraffe ohne Flecken gesehen? 🦒

Nein? Dann wird das jetzt geändert: Im Brights Zoo in Tennessee ist Ende Juli eine einfarbige Giraffe zur Welt gekommen.

Am 31. Juli ist das Giraffenbaby geboren. Das Weibchen ist schon 1,80 Meter groß und hat komplett braunes Fell. Das ist extrem selten: Die letzte Giraffe, die keine Flecken hatte, gabs 1972 in Tokio, sagte jetzt der Direktor vom Brights Zoo. Die Flecken von Giraffen dienen in erster Linie der Tarnung der Tiere in ihrer natürlichen Umgebung.

Einfarbiges Giraffenbaby geboren: Wie soll es heißen?

Einen Namen hat das Tier noch nicht. Auf der Facebook-Seite des Zoos kann man bis Anfang September aus einer Liste von Namen wählen und abstimmen. Zur Auswahl stehen: Kipekee ("Einzigartig"), Firyali ("Außergewöhnlich"), Shakiri ("Die Schönste") und Jamella ("Eine von großer Schönheit").