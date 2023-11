Glücksspielsüchtig? So gefährlich können Sportwetten und Co. sein

Glücksspielautomaten, Lotto oder Sportwetten können süchtig machen. 1,3 Millionen Leute in Deutschland sind betroffen.

Diese Menschen leiden unter einer sogenannten Glücksspielstörung. Das heißt, sie haben durch das Spielen gesundheitliche, finanzielle oder auch soziale Probleme. Weitere 3,3 Millionen Menschen zeigen erste Anzeichen für eine Sucht. Was bedeutet das? Die Spielenden haben entzugsähnliche Erscheinungen, wenn nicht gespielt wird oder spielen deshalb am nächsten Tag wieder. Das geht aus dem am Montag vom Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blienert vorgestellten "Glücksspielatlas 2023" hervor.

Wer ist am meisten von der Sucht betroffen?

Besonders betroffen sind demnach vor allem:

Männer,

junge Menschen,

Menschen mit Migrationshintergrund,

und Mitglieder von Sportvereinen sowie deren Fans.

Der Glücksspielforscher Tobias Hayer sagt, Menschen mit Migrationshintergrund beteiligen sich zwar grundsätzlich weniger am Glücksspiel. "Wenn sie aber zocken, sind sie gefährdeter, abhängig zu werden". Die Ursache dafür kann laut Forschenden der Versuch sein, auf der Flucht erlittene Trauma durch das Spiel als eine Art Selbstmedikation zu bekämpfen. Zudem befänden sich Migranten häufiger am Rande der Gesellschaft, sodass das Geld sie mutmaßlich stärker verlocke.

Glücksspielsucht - was könnte helfen?

Um Jugendliche besser schützen zu können, müsse Sportwettenwerbung im TV vor 23 Uhr verboten werden, sagte Blienert am Montag.

Auch präventive Maßnahmen müssten gestärkt werden, so Hayer.

Mehr Sperrungen! Glücksspielanbieter seien verpflichtet, Spieler- und Jugendschutz wirksam zu erreichen, etwa durch das Sperren von Spielern. Laut den Forschenden erfolgen aber nur ein Prozent der Sperrungen durch die Anbieter.

Generell sind viele Menschen gegen Werbung für Glücksspiele: