Goldene Himbeere verliehen

In den USA sind die Gewinner der "Goldenen Himbeere” bekannt gegeben worden. Bei den Preisen handelt es sich um eine Art “Anti-Oscar Preisverleihung”, bei der die schlechtesten Schauspieler und Filmschaffenden des Kinojahres auszeichnet werden Katharina Wilhelm berichtet:

Die Preise, die niemand haben will, gingen in diesem Jahr unter anderem an den Film ”Winnie the Pooh - Blood and Honey” der Horrorfilm gewann fünf goldene Himbeeren, unter anderem als schlechtester Film, für die schlechteste Regie und Drehbuch. Weil 2023 die Lizenz für den Kinderbuchklassiker “Winnie the Pooh” ausgelaufen war, durften die Filmemacher das Bild und den Namen des Cartoon Bären ganz legal verwenden und produzierten einen Low-Budget Splatterfilm. Als schlechteste Schauspieler wurden unter anderem Jon Voight und Megan Fox ausgezeichnet.