Madame Webb: Hauptdarstellerin findet eigenen Film kacke

"Ich werde so etwas wahrscheinlich nie wieder machen". Das sagt Dakota Johnson über ihren eigenen Film - oopsie.

Kaum Gewinn an den Kinokassen und schlechte Bewertungen von Kritikern und auf Rotten Tomatoes. Wie schlecht der Film mit Dakota Johnson und Sydney Sweeney wirklich lief, checkst du hier. In einem Interview mit einem Magazin wurde Johnson gefragt, ob es sie stört, wenn Leute solche Kritiken raushauen. Sie sagt ganz ehrlich: "Leider bin ich nicht überrascht, dass das so gelaufen ist". Sie hätte sich vor dem Dreh einfach was anderes unter dem Film vorgestellt.

Natürlich ist es nicht schön, Teil von etwas zu sein, das in Stücke gerissen wird, aber ich kann nicht sagen, dass ich es nicht nachvollziehen kann.

