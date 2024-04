Gras-Party am Brandenburger Tor

Rund 1.500 Menschen haben in der Nacht mit Joints und Reggae-Musik in die Legalisierung reingefeiert.

Die Situation erinnert an Silvester: Eine Menschenmasse hat sich am Brandenburger Tor krass auf ein neues Datum gefreut - doch es ist nicht das neue Jahr. Die Menschen feiern den 1. April - denn jetzt ist Gras legal.

"Smoke-In" am Brandenburger Tor

Die Weed-Fans haben sich am Sonntagabend zu einem "Smoke-In" am Brandenburger Tor getroffen. Um kurz vor Mitternacht zählten sie einen Countdown herunter, um die Legalisierung zu feiern. Sie zündeten Joints an und tanzten zu Reggae-Musik. In Videos auf Social Media sieht man eine Bubatz-Wolke über den Leuten schweben:

Diese Regeln gelten ab heute: