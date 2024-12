Der Grund: Der Sommer in Griechenland war so ultra heiß, dass jetzt die Wasserleitung aus der Römerzeit in Athen reaktiviert werden soll.

Darin soll Wasser befördert werden, dass aber nicht trinkbar ist. Stattdessen soll es den Menschen in Athen möglich sein, damit ihre Pflanzen zu bewässern und so Trinkwasser zu sparen. Athen: 2000 Jahre alte Wasserleitung soll reaktiviert werden! Dauer 0:24 min Athen: 2000 Jahre alte Wasserleitung soll reaktiviert werden! Mehr zur 2000 Jahre alten Wasserleitung Es war der heißeste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Deswegen soll die rund 23 Kilometer lange römische Wasserleitung reaktiviert werden. Die Wasserleitung verläuft größtenteils unterirdisch, ist gut erhalten und führt Wasser. Projekt in Athen läuft schon länger Die Idee ist nicht neu. In einem Vorort von Athen wird schon länger an dem Projekt gearbeitet. Richtig crazy: Fachleute gehen davon aus, dass allein dort pro Jahr 80 Millionen Liter Trinkwasser gespart werden könnten.