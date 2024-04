1.200 Menschen helfen bei Suche nach Arian

Helfer durchsuchten als Menschenkette das Gebiet nördlich vom Wohnort des Sechsjährigen. Er wird seit Montag vermisst.

Die Aktion begann laut Polizei am Sonntag um 9 Uhr. Die Hilfskräfte bildeten eine 1,5 Kilometer breite Menschenkette und durchstreiften das Gebiet, um den Jungen zu finden. Zusätzlich waren Boote, Drohnen und Reiter im Einsatz. Insgesamt beteiligen sich rund 1.200 Menschen an der Suche. Mit dem Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche am Sonntagabend vorerst beendet. Am Montag soll es weiter gehen. „ Aufgeben ist für uns noch keine Option “, sagte eine Sprecherin der Polizei. „ Wir suchen weiter Tag und Nacht. “

Schwierigkeiten bei Suche

Arian hat Autismus - bei ihm äußert sich das unter anderem so, dass er nicht auf seinen Namen hört. Deshalb setzen die Einsatzkräfte auch Feuerwerk, Luftballons und Süßigkeiten ein, um den Sechsjährigen zu finden.

Autismus - was ist das genau? Autismus ist eine Entwicklungsstörung des Nervensystems und kann sich bei Betroffenen unterschiedlich äußern. Deshalb spricht man von "Autismus-Spektrum-Störungen". Frühkindlicher Autismus zeigt sich bereits vor dem 3. Lebensjahr vor allem in drei Bereichen: sozialer Umgang mit Mitmenschen

Kommunikation

sich wiederholende und stereotype Verhaltensweisen Mehr Infos findest du hier.

