Nach Gewalttat: Haftbefehl gegen 19-Jährigen erlassen

Der 19-Jährige soll seine Eltern und seinen Bruder am Dienstagabend in der Gemeinde Hohentengen getötet haben.

Nur einen Tag vor der Messerattacke hat die Polizei bei der Familie einen Streit geschlichtet. Die Staatsanwaltschaft hat dem SWR gesagt, dass sie sich noch am Anfang der Ermittlungen befindet. Einen Haftbefehl gegen den 19-jährigen Tatverdächtigen gibt es aber schon: Ihm wird Totschlag in drei Fällen sowie versuchter Totschlag vorgeworfen. Warum es zu der Tat gekommen sein könnte, weiß man aktuell noch nicht.

Nach Gewalttat im Kreis Waldshut: Haftbefehl erlassen Ein 19 Jahre alter Mann soll am Dienstagabend im Kreis Waldshut seine eigene Familie angegriffen haben.

Schwester überlebt

Die Eltern des Tatverdächtigen sind noch am Tatort verstorben, der Bruder starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Die Schwester wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen und ist laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

Das ist bisher noch bekannt: