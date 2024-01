Der erste Rückschlag für Deutschlands Handballer!

Die deutschen Handballer haben zum ersten Mal bei der Handball-EM verloren. Frankreich war etwas zu stark.

Am Ende haben die Olympiasieger mit 33:30 gegen Deutschland gewonnen. Über 13.000 Fans hatten das deutsche Team in der Berliner Halle supported.

Deutschland erwischte Traum-Start - Frankreich reagierte

Das deutsche Team um Juri Knorr ging mit 3:0 in Führung. Bis zur Halbzeit kämpften sich die Franzosen ran und konnten das Spiel sogar noch auf 17:15 drehen. In der zweiten Halbzeit waren die Franzosen am Anfang besser und zogen ein paar Tore davon. Deutschland blieb dran. Am Ende muss sich das Team trotzdem knapp geschlagen geben.

Wie geht es für das deutsche Team weiter?

Die Vorrunde ist für Deutschland jetzt vorbei. Andreas Wolff und Co. sind jetzt in der Hauptrunde. Dort spielt Deutschland als erstes am Donnerstag in Köln gegen Island. In Deutschlands Gruppe spielen insgesamt sechs Team. Die zwei besten Mannschaften kommen am Ende weiter und ziehen ins EM-Halbfinale ein.

