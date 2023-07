In Heidelberg wurden ein 18- und ein 19-Jähriger festgenommen. Sie sollen eine 17-Jährige vergewaltigt haben.

Triggerwarnung - sexualisierte Gewalt Im Text geht es um sexualisierte Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Die beiden Männer haben die 17-Jährige laut Polizei in der Nacht auf Samstag in der Kurfürsten-Anlage angesprochen. Die junge Frau wollte aber nicht mit den beiden reden. Sie lief weiter - die Männer folgten ihr offenbar auf Fahrrädern. Die 17-Jährige soll versucht haben zu fliehen und sich zu verstecken. Doch die Männer holten sie ein und vergewaltigten sie. Die junge Frau schaffte es zu entkommen und am Heidelberger Hauptbahnhof nach Hilfe zu rufen.

Hier bekommst du Hilfe bei sexualisierter Gewalt Kennst du jemanden, der sexualisierte Gewalt erfahren hat oder bist du selbst von sexueller Belästigung betroffen? Hier kannst du dir Hilfe holen: Beim "Hilfe-Portal sexueller Missbrauch" kannst du anonym anrufen unter 0800 22 55 530 oder über die Webseite eine Nachricht schreiben.

oder über die Webseite eine Nachricht schreiben. In allen Fällen geht auch die Nummer gegen Kummer: 116 111

Den Verein N.I.N.A., der bei sexualisierter Gewalt hilft, findest du auch auf Instagram

Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, können sich beim Elterntelefon melden 0800 111 0 550

Ermittlung: Zwei Männer festgenommen

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Dienstag in einem Ankunftszentrum für Geflüchtete festgenommen. Sie wurden in unterschiedliche Gefängnisse gebracht und sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

