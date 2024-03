1,8 Millionen Euro sind weg 💸: Prostituierte zockt Kunden ab

Die Frau hat am Donnerstag vor dem Heidelberger Landgericht den millionenschweren Betrug gestanden.

In fast 60 F├Ąllen habe der Mann der Prostituierten Betr├Ąge in bar gegeben oder ├╝berwiesen - insgesamt rund 1,8 Millionen Euro! Da fragt man sich... warum? Er war wohl in sie verliebt und hatte gehofft, dass sie so seine Gef├╝hle erwidert. Was mit den 1,8 Millionen passiert ist, sei unklar. Die Staatsanwaltschaft wirft der 31-J├Ąhrigen Betrug vor. Ein Urteil wird Ende M├Ąrz erwartet.

Prostituierte soll Mann angelogen haben

Die beiden sollen sich im Frankfurter Rotlichtmilieu kennengelernt haben. Die Frau soll dem in Heidelberg wohnenden Mann unter anderem gesagt haben, sie habe hohe Schulden in ihrem Heimatland Bulgarien. Sie m├╝sse das Geld dringend zur├╝ckbezahlen, sonst w├╝rden sie und ihre Familie Probleme bekommen. Laut Anklage befand sich die Frau jedoch niemals in einer Bedrohungslage.

