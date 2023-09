Gegen Dortmund: Erster Bundesliga-Punkt ever für Heidenheim

Es war ein historisches Ereignis für den 1. FC Heidenheim und Trainer Frank Schmidt - trotz krassem Fehlstart.

Vor mehr als 80.000 Zuschauern in Dortmund lagen die Heidenheimer am Freitagabend schon nach 14 Minuten mit 0:2 hinten - so blieb es auch bis zur Halbzeit. Nachdem Tim Kleindienst in der 82. den Elfmeter zum 2:2 machte, war sogar noch mehr drin für den Bundesliga-Aufsteiger.

Nach Rückstand: Heidenheim-Coach Frank Schmidt gibt nicht auf

"Scheißegal!", soll Schmidt in der Kabine über den Rückstand zur Halbzeit gesagt haben. Seine Anweisung: Volles Risiko, solange das 0:3 nicht fällt. Und die Ansprache zeigte Wirkung. Am Ende haderte Schmidt sogar damit, "nur" einen Punkt geholt zu haben:

Das war mega. Aber wir hatten kein Spielglück und haben den Sieg liegen gelassen.

