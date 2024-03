Aus der Luft: USA werfen Hilfsgüter über Gazastreifen ab

Drei Flugzeuge vom Typ C-130 des US-Militärs sollen insgesamt 66 Pakete mit zehntausenden Mahlzeiten abgeworfen haben.

Das Militär hat den Abwurf bestätigt. Die Aktion wurde gemeinsam mit der jordanischen Luftwaffe durchgeführt und es sind weitere in Planung. Auch über das Meer soll möglicherweise Hilfe geschickt werden. Das haben die USA angekündigt. Die Hilfspakete sollen die Not und den Hunger in der Bevölkerung teilweise lindern.

Abwurf von Hilfslieferungen ist kompliziert

Der Abwurf von Hilfspaketen aus der Luft ist eine der kompliziertesten Militäroperationen, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Freitag. Es sei "extrem schwierig", einen Abwurf im Gazastreifen durchzuführen. Es leben dort sehr viele Menschen auf engstem Raum. Die Herausforderung: Die Hilfspakete nahe bei den Leuten abzuwerfen, aber sie nicht in Gefahr bringen.

