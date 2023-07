Ideen geklaut? H&M verklagt SHEIN!

Die schwedische Modemarke H&M hat eine Klage gegen SHEIN eingereicht. Es geht ums Kopieren verschiedener Trends.

H&M wirft der Fast-Fashion-Konkurrenz aus China nämlich "Ideenklau" vor. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Bereits seit 2021 hat H&M demnach die Klage vorbereitet und Beweise gesammelt. SHEIN soll das Design von Pullovern bis hin zu Bademode kopiert und die Kleidung dann verkauft haben.

Was will H&M mit der Klage gegen SHEIN erreichen?

H&M verlangt zum einen Schadensersatz von SHEIN - also Geld. Außerdem will die Modemarke eine einstweilige Verfügung erreichen. Das soll das Klauen von Designs in Zukunft verhindern. Es würde auch bedeuten, dass SHEIN keine kopierten Artikel mehr verkaufen darf.

Kopiert H&M selbst auch von anderen Designern?

Auch H&M wird immer wieder Ideenklau vorgeworfen. In der Vergangenheit haben sich online kleine Künstlerinnen und Künstler darüber beschwert, dass ihre Designs und Ideen von H&M geklaut werden. Ein Beispiel dafür findest hier oder direkt hier:

