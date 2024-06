Deutscher Meister: Hoffenheims U19 gewinnt gegen BVB 🏆

Die ARD - das sind die √∂ffentlich-rechtlichen Rundfunksender in Deutschland zusammen. Dazu geh√∂ren zum Beispiel der SWR (S√ľdwestrundfunk), der BR (Bayerischer Rundfunk) und der WDR (Westdeutscher Rundfunk). Die ARD-Journalisten berichten in Radio, Fernsehen, Internet und √ľber Social Media, was in ihrer Region oder auch weltweit passiert. Au√üerdem gibt es Redaktionen f√ľr spezielle Themen zum Beispiel die Politik in Deutschland oder Gerichtsentscheidungen in Karlsruhe oder Sendungen wie Tagesschau oder Sportschau.