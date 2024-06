Howard University entzieht P. Diddy seine Doktorwürde

Die Privatuni will nichts mehr mit dem Rapper zu tun haben. Warum?

Der Grund ist laut der Uni sein gewalttätiges Verhalten gegenüber seiner Ex Cassie. "Das Verhalten von Herrn Combs, wie es in einem kürzlich veröffentlichten Video zu sehen ist, ist so grundlegend unvereinbar mit den Grundwerten und Überzeugungen der Howard University, dass er nicht länger als würdig erachtet wird, die höchste Auszeichnung der Institution zu tragen", hieß es in einer Erklärung der Uni aus Washington.

Das hat die Howard University außerdem zu P. Diddy entschieden:

Der Vorstand hat noch angeordnet, dass P. Diddys Name aus allen Dokumenten, in denen die Empfänger der Ehrendoktorwürde der Howard University aufgeführt sind, entfernt wird.

Das Gremium wies die Univerwaltung außerdem an, eine Spende in Höhe von einer Million Dollar an Sean Combs, wie der Rapper bürgerlich heißt, zurückzuzahlen.

Was genau ist zwischen P. Diddy und Cassie passiert?