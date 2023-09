300 Fußballfans schlagen sich am Mannheimer Hbf

Insgesamt fast 300 Fans von Borussia Dortmund und dem Hamburger SV sind in einer Unterführung aufeinander losgegangen.

200 BVB-Fans auf dem Weg zum Spiel nach Freiburg und 80 HSV-Fans auf dem weg nach Elversberg. Alle reisen Ihren Teams hinterher, um stabil hinter den Mannschaften zu stehen.

BVB vs. HSV-Fans: Schlechtes Timing

Der Tag hätte anders laufen können, wenn sich die zwei Gruppen nicht zufällig am Mannheimer Hauptbahnhof in einer Unterführung in die Arme gelaufen wären.

Polizei greift ein

Die beiden Fanlager beschimpften sich gegenseitig und riefen böse Beleidigungen. Das führte dann zu einer Prügelei zwischen den Anhängern der Fußballvereine. Die Bundespolizei ging mit Pfefferspray und Schlagstöcken zwischen die Fans und beendete den Streit. Auf die Beteiligten können unter anderem Anzeigen wegen schweren Landesfriedensbruch und Körperverletzung zukommen.

Auch auf internationaler Ebene machen Fußballfans gerade keine positiven Schlagzeilen: