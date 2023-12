Dschungelcamp 2024: Sollen SIE für Stress sorgen?

Oft stimmten die Gerüchte über mögliche Kandidaten für die Reality-Show. Es könnte ein heißer Cast werden.

Vor allem die "BILD" und Insta-Seiten wie "realitys.shows.edits" haben oft schon Wochen vorher gemeine Infos. Bestätigt ist noch nix. Über diese Kandidatinnen und Kandidaten wird spekuliert:

twenty4tim

Emmy Russ

Serkan Yavuz

Mike Heiter

Yasin Mohamed

Kim Virginia

Melody Haase

Ricarda Raatz aus der letzten Sommerhaus-Staffel

Franziska Temme vom Bachelor

Anya Elsner von GNTM

Im Januar geht es mit der 17. Staffel los. 2024 wird es außerdem eine zweite Dschungel-Staffel on top geben, die als AllStars-Staffel im Sommer in Südafrika produziert wird. Dort tauchen nur Teilnehmer auf, die schon in anderen Staffeln am Start waren.

Bei der neuen Squid-Game-Realityshow wird die Produktion angezeigt: