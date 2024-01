Ice Spices Bruder wird mit ihren Lyrics getrollt

Joey ist Footballspieler und wird auf dem Feld häufiger mal mit den Songtexten seiner Schwester konfrontiert.

Joey Gaston, der kleine Bruder von Ice Spice, ist einer der besten High-School-Quarterbacks in New York. Der Fame seiner Schwester geht auch an seinen Gegnern nicht vorbei: In einem Interview mit Complex erzählt Joey, dass er auf dem Feld öfter mal Bemerkungen zu ihren Texten zu hören bekommt.

Bruder von Ice Spice wird mit ihren Lyrics verarscht: Nimmt es mit Humor

Für Joey scheint das alles aber kein Problem zu sein, sondern eher ein Ansporn. Er überzeugt nämlich unabhängig von seiner Schwester mit seinen Leistungen im Sport und lässt sich von den Kommentaren laut eigener Aussage nicht ablenken, sondern eher motivieren.

Ich bin ein wirklich stolzer jüngerer Bruder. Sie hat einen Weg geschaffen, der in mir den Wunsch weckt, härter zu arbeiten.

Den Ausschnitt aus dem Interview kannst du dir hier anschauen:

Mehr Rap-News gibt es hier: