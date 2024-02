Gas strömt aus - Imbisswagen explodiert

Die Besitzerin wollte ihren Imbisswagen vorbereiten, als sie Gas ausströmen hörte. Dann knallte es!

Die Inhaberin eines Imbisswagens wollte diesen am Sonntag für eine Veranstaltung vorbereiten. Als sie in den Imbisswagen ging, hörte sie schon Gas ausströmen. In diesem Moment sprang der Kühlschrank an. Die elektrische Ladung entzündete das Gas und der Wagen explodierte. Das Unglück passierte in Gerolstein in Rheinland-Pfalz.

Frau schwer verletzt bei Gasexplosion von Imbisswagen

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe laut der Polizei nicht. Warum das Gas ausströmte, gab die Polizei nicht an.

