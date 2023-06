Fast 45°C! Viele Tote durch Hitzewelle

In Nordindien sind die Temperaturen seit Tagen krass hoch. Durch die Hitze sind schon fast 100 Menschen gestorben.

In der Stadt Ballia mussten außerdem innerhalb von drei Tagen 300 Menschen ins Krankenhaus, weil es ihnen wegen der hohen Temperaturen nicht gut ging. Die Behörden in Indien haben ältere Menschen jetzt sogar dazu aufgerufen, tagsüber nicht nach draußen zu gehen. An manchen Orten in Indien fällt außerdem für eine Woche die Schule aus.

Wann wird es in Indien wieder kühler?

Es wird aktuell nicht damit gerechnet, dass die Hitzewelle in den nächsten 24 Stunden endet. In Indien ist es von April bis Juni meistens besonders heiß. Danach bringt der Monsunregen wieder etwas Abkühlung.

Was hilft bei krasser Hitze?

In Deutschland ist es zwar bei Weitem nicht so heiß wie in Indien. Trotzdem machen auch die aktuellen Temperaturen um die 30 Grad Celsius vielen Menschen zu schaffen. Hier ein paar Tipps, um mit der Hitze besser klar zu kommen: