Bei The Weeknd Vorgedrängelt?! Gegen diese Influencer gibt es Vorwürfe

Feli, Sinan und Gina sollen ihren Status ausgenutzt haben, um beim The Weeknd Konzert ganz nach vorne zu kommen.

Über 10 Stunden standen viele Fans in der Schlange - nur um ihren Lieblingsartist performen zu sehen. Danach gab es aber einen Shitstorm. Nicht gegen The Weeknd, sondern gegen drei Influencer: Sinan (Sinimini), Feli (Videozeugs) und Gina Laitschek.

Influencer drängeln sich vor, weil sie Influencer sind

Die kleine Gruppe soll erst zum Anfang des Konzerts aufgetaucht sein und sich dreist nach vorne gedrängelt haben. Kritisiert wurden sie anschließend auf TikTok, weil viele Fans lange gewartet haben, damit sie in die erste Reihe kommen. Die Influencer sollen ihnen ihre Plätze geklaut haben und Plakate hochgehalten haben, sodass hinter ihnen niemand etwas sehen konnte.

Hier gibts die komplette Story:

The Weeknd-Fans sind verärgert und posten auf TikTok ihren Frust

Sinan bestreitet alles und behauptet, dass sie nicht in der Nähe standen. Doch die TikTok-User beweisen das Gegenteil mit einem Video. Einer teilt sogar, dass sie dasselbe beim Rolling Loud Festival in München gemacht haben sollen. Besonders Gina wird kritisiert, weil sie in Storys schon öfter mit ihrem Privileg angegeben haben soll.

Fans wollen eine Entschuldigung und bekommen eine?

Die TikTok-Userin Selen hatte ein Video zu der Angelegenheit gepostet, um konstruktive Kritik zu äußern. Die Message: Sie will Aufmerksamkeit darauf lenken, dass Influencer sich nicht alles erlauben können, nur weil sie eine gewisse Macht haben. In ihrem aktuellsten TikTok erzählt sie, dass Sinan und Feli ihr geschrieben haben und sich entschuldigt haben. Gina hat sich dazu nicht geäußert.

Bei dieser Influencerin ging letztens auch was schief: