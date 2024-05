Hunderttausende Menschen haben sich laut Berichten der Staatsmedien in den Städten Täbris und Ghom im Iran versammelt.

In Täbris folgten die Menschen am Dienstag einem Lastwagen, auf dem die Särge der Absturzopfer lagen. Viele von ihnen hatten Bilder von Raisi dabei und schwenkten iranische Flaggen. Auch in der Stadt Ghom gab es einen Trauerzug. Am Donnerstag soll der Leichnam des Präsidenten in seinem Heimatort begraben werden. Im Iran gilt eine fünftägige Staatstrauer.

Iran: Warum stürzte der Hubschrauber ab?

Die genaue Ursache für den Absturz untersucht aktuell ein Experten-Team aus dem Iran. Es wird spekuliert, ob schlechtes Wetter oder ein technischer Defekt der Grund sein könnten. Der Helikopter, der abstürzte, war über 40 Jahre alt.

