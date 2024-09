Israel will Soldaten in den Libanon schicken - was heißt das?

Der Kampf zwischen der Hisbollah im Libanon und Israel droht zu eskalieren. Israels Armee plant einen Einmarsch.

Israels Armee-Chef hat den Soldaten gesagt, sie sollen sich auf eine "gewaltsames Eindringen" in den Libanon vorbereiten. Aus der Luft greift Israel ununterbrochen im Nachbarland an. Die Ziele sollen Geheimdienstzentralen der Hisbollah-Miliz sein.

Wir greifen den ganzen Tag an. Zum einen, um den Boden für Ihren möglichen Einmarsch vorzubereiten, zum anderen aber auch, um die Hisbollah weiter zu treffen.

Am Mittwoch waren es 280 Angriffe. Dabei starben laut libanesischem Gesundheitsministerium mindestens 51 Menschen, mehr als 200 wurden verletzt.

Warum greift Israel die Hisbollah an?

Die Hisbollah feuert aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen Raketen und Drohnen auf den Norden Israels ab. Israel hat deshalb die Bevölkerung im Norden des Landes evakuiert. Mit den Angriffen auf die Hisbollah will Israel erreichen, dass die Menschen wieder zurück in ihre Häuser können.

Was passiert, wenn Israel im Libanon einmarschiert?

Mit einer Bodenoffensive der israelischen Armee könnte die Lage in der Region komplett eskalieren. Das befürchten US-Präsident Joe Biden und der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres. Biden sagte: "Ein umfassender Krieg in der Region ist möglich." Er sagte aber auch, dass die USA und die arabischen Staaten an einer Lösung für den Konflikt arbeiten. Guterres warnte, die Lage im Libanon dürfe nicht so werden wie in Gaza.

