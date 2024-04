Israelische Armee: Weitere Geisel tot

Der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ) hatte ihn laut der israelischen Armee gefangen gehalten.

Der 47-Jährige aus dem Kibbuz - also der Gemeinde - Nir Oz wurde von israelischen Soldaten in Chan Junis tot aufgefunden. Seine Leiche wurde nach Israel gebracht und dort identifiziert. Die Terroristen des PIJ hatten auch seinen Vater getötet und seine Mutter entführt. Das teilte das israelische Militär mit.

Geisel in Gefangenschaft in Gaza getötet Dauer 0:35 min Geisel in Gefangenschaft in Gaza getötet

Terroristen von PIJ, Hamas und anderen Organisationen verschleppten am 7. Oktober mehr als 250 Menschen in den Gazastreifen. In Nir Oz wurde ein Viertel der Einwohner getötet oder in den Gazastreifen entführt.