Israel soll Krankenhäuser in Chan Junis abgeriegelt haben

Die israelische Armee greift den Süden von Gaza an. In einem Krankenhaus soll ein Sanitäter getötet worden sein.

Mitarbeiter von zwei Krankenhäusern in der Stadt Chan Junis seien schwer von israelischen Soldaten beschossen worden. Das teilte die palästinensische Hilfsorganisation "Roter Halbmond" mit. Im Al-Amal-Krankenhaus wurde demnach ein Sanitäter getötet und einer am Kopf verletzt.

Alle unsere Teams befinden sich im Moment in extremer Gefahr und sind völlig bewegungsunfähig.

Israelische Soldaten sollen laut der Organisation Mitarbeiter, Patienten und Flüchtlinge aufgefordert haben, das Klinik-Gebäude zu verlassen. Die Umgebung sei mit Bulldozern zerstört worden.

Das sagt Israel zum Militäreinsatz

Israel hat den Angriff nach eigenen Angaben am Sonntag mit 40 Luftangriffen begonnen. Ziel des Einsatzes in Chan Junis sei es, "weiter Terror-Infrastruktur zu zerstören und Terroristen in dem Gebiet auszuschalten".

