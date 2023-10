Mit Jay-Z essen oder 500K Cash? DAS sagt der Rapper dazu

Auf Social Media kommt die Frage immer mal wieder auf. Jetzt äußert sich HOV dazu.

In einem Interview mit Gayle King von CBS Mornings verrät er, dass er 500.000 US-Dollar in Cash nehmen würde. Seine Begründung:

Mein Wissen und alles über meinen Werdegang gibts in meinen Alben für 10,99. Nimm lieber das Cash, kauf dir paar Alben und hör wirklich hin.

Rapper Jay-Z gibt Tour: "The Book of HOV"

Seit Juli 2023 gibt es eine Ausstellung zu Jay-Z in einer der größten Bibliotheken der USA: Brooklyn Public Library. Der Rapper selbst gab Journalistin Gayle King vor dem Interview eine exklusive Tour durch die Ausstellung "The Book of HOV".

Die Ausstellung feiert Shawn "Jay-Z" Carters Kunst, Herkunft, Erfolge und kulturellen Einfluss.

Nächste Frage: Joint mit Rapper Snoop Dogg oder 500K in Cash?