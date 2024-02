Traumjob gesucht? Finde ihn auf der Messe "Jobs for Future"

Kein Plan, welcher Beruf zu dir passt oder Bock auf Weiterbildung? Dann hilft dir vielleicht die Jobmesse in Mannheim.

Rund 320 Aussteller sind auf dem Mannheimer Maimarkt-Gelände vor Ort und zeigen, was bei ihnen an Ausbildung und Weiterbildung so geht. Die Veranstalter der Messe sagen: Fachkräfte werden dringend gesucht. Das heißt: Du hast gute Chancen - wenn du einen Job suchst oder auch wenn du im Unternehmen aufsteigen willst.

Welcher Job passt zu mir? Ausprobieren!

Was dir Spaß machen könnte, kannst du vor Ort testen: die richtigen Pflegewerkzeuge ertasten, Blutzucker messen oder in den neuen Job mit VR-Brillen reinschnuppern. Du kannst zum Beispiel virtuell dabei mitmachen, wenn ein Auto hergestellt wird. Außerdem gibt's Infos, wie du ChatGPT für ein gutes Bewerbungsschreiben nutzen kannst.

Handwerk oder Studium?

Die meisten Aussteller sind Unternehmen. Aber auch Unis und Hochschulen sind am Start. Sie klären, was genau du in welchem Studiengang lernst und welche Karrierechancen du nach dem Abschluss hast. Du willst während des Studiums direkt in der Branche mitarbeiten? Das geht zum Beispiel bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Dabei wechseln sich Theorie- und Praxisblöcke bei einem Partnerunternehmen ab. Wer alles bei der "Jobs for Future" mitmacht, siehst du hier.

Die Messe geht noch bis Samstag und ist an allen drei Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

