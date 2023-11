Deutsche One Piece? SIE haben einen Millionen-Schatz versteckt!

Joko und Klaas haben irgendwo in Deutschland einen Koffer mit einer Million Euro versteckt. Wer ihn findet, darf das Geld behalten.

Den Startschuss für die große Schatzsuche haben Joko und Klaas am Mittwochabend bei "Joko und & Klaas Live" gegeben.

Und wie kann der Schatz gefunden werden?

Es wird bis kommenden Dienstag jeden Abend um 20:15 Uhr ein Rätsel auf ProSieben geben. Die Lösungen der Rätsel geben Hinweise auf den Ort, wo der Schatz versteckt ist. Nur wenn man alle Rätsel richtig löst, erhält man die genauen Koordinaten für die Position des Geldkoffers und den Zahlencode.

Wir haben uns Rätsel ausgedacht - nicht irgendwelche, sondern die wahrscheinlich schwierigsten Rätsel in der Geschichte des Fernsehens.

Das erste Rätsel gab es direkt am Mittwoch. Dabei saßen sich Joko und Klaas an einem Tisch gegenüber und sprachen sich dabei immer wieder mit den Worten "So", "Nee" und "Wie" an. Ein Code, der zu Zahlen führt. Die Zahlen sind Teil der Koordinaten des Koffers.

Kritik auf Social Media: Sendezeit schlecht genutzt?!

Einige User auf Social Media sind enttäuscht darüber, dass die beiden Entertainer ihre Sendezeit für die Schatzsuche nutzen. Diese wird von einer großen Versicherung unterstützt. Joko und Klaas haben in der Vergangenheit im Rahmen der Sendung immer wieder auf ernste Themen aufmerksam gemacht. Das hätten sich einige User auch dieses Mal gewünscht:

Ich finde es irgendwie schade, dass #JKlive ihre gewonnene Sendezeit einfach an die Werbekampagne einer sterbenslangweiligen Versicherungsgesellschaft verplempern müssen. #Schatzsuche

Nennt mich altmodisch, aber mir hat es besser gefallen, als die 15 Minuten für wichtige Botschaften, statt für versteckte Werbezwecke genutzt wurden. #JKLive #JKvsP7

Jetzt mal ehrlich: feiert irgendwer diese Aktion? Ich will keine Spielverderberin sein, aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Zwei reiche Männer wollen mit kryptischen Codes, eine Mille gesponserte Euro verschenken. Das ist es doch echt nicht... #JKlive #Schatzsuche

Das "Beste" ist ja das sie für diese dumme Aktion jetzt einfach 2x 15min verschwendet haben ... Sorry aber die hätte man grad aktuell so viel sinnvoller nutzen können 🙈🤦 #Jklive

