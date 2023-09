"One Piece": Staffel zwei kommt! Mit Chopper? 🦌🤯

Die News kommt vom "One Piece"-Sch├Âpfer Eiichir┼Ź Oda himself. Bekommt die Strohhutbande jetzt ihren Schiffsarzt?

Netflix hat auf Social Media ein Video geteilt, in dem Oda ├╝ber eine "Telefonschnecke" zu den Fans spricht. Darin hat er die zweite "One Piece"-Staffel angek├╝ndigt. Wann genau es losgehen soll, ist noch nicht safe:

Es wird noch etwas dauern, bis die Drehb├╝cher fertig sind, also habt bitte etwas Geduld.

Neue "One Piece" Staffel: Versteckte Hinweise auf die Handlung?

Fans der Serie d├╝rfen damit rechnen, dass Chopper der Strohhutbande beitreten wird. Oda sagt im Video n├Ąmlich:

Meiner Meinung nach werden die Stohh├╝te von nun an einen guten Arzt brauchen... Wir werden sehen.

Anschlie├čend wird eine Skizze von Chopper gezeigt. Wer das ist? Tony Chopper ist ein kleines Rentier und Arzt der Strohhutbande.

Achtung, jetzt folgen m├Âgliche Spoiler! ÔÜá´ŞĆ

In Manga und Anime wurde die Figur im Alabasta-Arc eingef├╝hrt, weshalb die zweite Staffel dort stattfinden k├Ânnte. In Alabasta werden Ruffy und Co. als erstes vom Marinekapit├Ąn Smoker angegriffen und verfolgt. Dazu passt: Die Post-Credit-Szene aus Staffel eins zeigt einen Mann, der auf Ruffys "Wanted"-Poster eine Zigarre ausdr├╝ckt - ein Markenzeichen von Smoker.

Hier kannst du dir den Clip anschauen:

Die erste "One Piece"-Staffel war mega-erfolgreich: