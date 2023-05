Bei den Plätzen in der U-Haft musste aufgestockt werden, weil es wohl mehr Minderjährige Verdächtige gibt.

Seit 2008 soll die Jugendkriminalität insgesamt zurückgegangen sein. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Grund dafür seien unter anderem vorbeugende Maßnahmen an Schulen. Trotzdem sitzen immer mehr Minderjährige in Untersuchungshaft: Die 62 Plätze in der U-Haft im Jugendgefängnis Hameln reichten nicht mehr aus und mussten auf 92 Plätze aufgestockt werden.

Mehr Jugendliche in U-Haft: Woran liegt das?

Die Zahl der 14- bis 18-jährigen Tatverdächtigen ist 2022 um etwa 22 Prozent gestiegen und bei den unter 14-Jährigen war es sogar etwa 36 Prozent. Das könnte laut Rechtswissenschaftlerin Theresia Höynck unterschiedliche Gründe haben, wie zum Beispiel:

Erfahrungen von Corona

Allgemeine Verunsicherung in der Welt ➡️ zum Beispiel durch Kriege oder die Klimakrise

Wir müssen ganz dringend auf krisenhafte Entwicklungen bei jungen Leuten schauen, dazu gehören auch Straftaten.

Aus den Zahlen ist aber noch kein Trend erkennbar. Das bedeutet man weiß noch nicht genau, was zu dem Anstieg geführt hat.